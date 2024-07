1 z 6

Które polskie gwiazdy zaliczyły w tym tygodniu wpadki? Dyskusje wywołały stylizacje Margaret i Anny Czartoryskiej - obie postawiły na... ilość, co nie wyszło najlepiej. Dużym zaskoczeniem była też fryzura Anny Cieślak: do premiery nowych „Gwiezdnych Wojen’’ jeszcze chwila... te koczki a'la księżniczka Leia, to chyba przesada! Przezroczysta bluzka i biustonosz bez ramiączek to nie najlepsze połączenie, o czym przekonała się Marieta Żukowska. A co sądzisz o sukience Kasi Stankiewicz? Zobacz i... wybierz stylową wpadkę tygodnia!

