Maryla Rodowicz przyzwyczaiła nas do zdumiewających stylizacji. Byliśmy pewni, że królowa estrady na 53. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu nie pojawi się w "małej czarnej", ale nie spodziewaliśmy się czegoś takiego!

Maryla Rodowicz postawiła na kreację wpisującą się w letnie trendy. Ogromna, wyrazista suknia gwiazdy wyróżniała się warstwowo ułożonymi falbanami w kremowo-pastelowych odcieniach i dekoltem odsłaniającym ramiona (zobacz też: Seksowne topy odsłaniające ramiona będą hitem tej wiosny. Sprawdź nasze propozycje! SHOPPING). Spektakularny look robił tak ogromne wrażenie, że trudno stwierdzić, czy mamy do czynienia z wpadką, czy ze stylizacją godną prawdziwej divy. Co myślicie o kontrowersyjnej kreacji Maryli? Zagłosujcie w naszej SONDZIE!

Maryla Rodowicz postarała się, by na opolskim festiwalu być w centrum uwagi.

ons.pl

Jej kreacja wyróżniała się warstwowo ułożonymi falbanami w bladych odcieniach.

ons.pl

Hit czy kit?