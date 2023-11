4 z 5

Etro

Loki to mistrzowie megaobjętości. Dlatego warto je czasem kręcić! My zdradzamy trik fryzjerski - gotowe loki rozczesz szczotką, pochyl głowę i spryskaj pasma od dołu lakierem do włosów i suchym szamponem, mocno je ugniatając. Uzyskasz potarganą, matową, lekko "zmechaconą" strukturę włosów - bardzo modną, na luzie i zdecydownie trwalszą niż perfekcyjne, lśniące loki.