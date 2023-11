1 z 11

Koniec z falami i lokami! Polskie gwiazdy zakochały się we fryzurach z prostych włosów. Chowamy lokówki, przepraszamy się z prostownicą!

Włosy na blachę

Pamiętasz, jak kilka sezonów temu z zapałem prostowałaś włosy? Pewnie znowu będziesz, bo moda na idealnie gładkie, lśniące fryzury właśnie wróciła. Dowód? Popatrz tylko na gwiazdy! Czeszą się tak niezależnie od długości włosów, i na wieczór, i na co dzień. I każda robi to nieco inaczej. Julia Wieniawa ozdabia włosy spinkami, Paulina Sykut-Jeżyna, Paulina Krupińska i Joanna Krupa prostują je na całej długości, Natasza Urbańska zostawia lekko wywinięte końcówki, a Małgorzata Rozenek-Majdan odważnie nosi rozpuszczone, wyprostowane włosy z przytulnym, wysokim golfem.

Proste włosy - jak to zrobić?

To prostsze, niż myślisz! Wysusz dokładnie włosy, a potem pasmo po paśmie wygładź je prostownicą, zaczynając od dołu i tyłu głowy. Zajmie ci to trochę czasu, ale warto go poświęcić dla takiego efektu!

Oto kosmetyki, które pomogą ci zrobić taką fryzurę!

Od lewej:

Szampon do włosów suchych i zniszczonych, Cece od Sweden, 29,90 zł

Odżywczy krem termiczny do włosów suchych, ochrona do 230 stopni, Blow Dry Cream, L’Oréal Professionnel, ok. 57 zł

Spray nabłyszczający Let It Shine, Z.one Concept, 68 zł

Olejek do włosów bardzo suchych i uwrażliwionych Extrême 3 Huiles, Dessange Professional Hair Luxury, 33,99 zł

A w naszej galerii zobaczysz, jak proste włosy noszą gwiazdy!