Możesz go lubić lub nie, ale balejaż powrócił! Od jesieni stawał się coraz bardziej modny, a teraz wiosną… będzie rządzić! A ponieważ ma kiepską prasę, chcemy go odczarować - może być szalenie stylowy, dodawać włosom objętości, a nawet (tak!) poprawiać proporcje twarzy, jeśli jaśniejsze pasemka fryzjer kolorysta rozrzuci wokół twarzy, np. przy skroniach lub kościach policzkowych.

Reklama

Czy tylko blond?

Nie! Balejaż nie wymaga rozjaśniania włosów do platynowego blond. Pasemka mogą rozświetlać także włosy brunetek. Co ważne teraz, nie mogą być za jasne - to zbyt duży kontrast pomiędzy bazowym kolorem włosów a rozjaśnianymi pasmami powoduje, że całość wygląda nienaturalnie. A zbyt regularne umieszczenie jaśniejszych pasm na głowie (brrr…) to przepis na katastrofę. Bo dobry balejaż wygląda, jakby zrobiło go słońce. Idealnie sprawdzi się przy najmodniejszej fryzurze sezonu - warkoczu. W naszej galerii zobaczysz najbardziej stylowe przykłady balejażu dla blondynek i brunetek - za chwilę wszystko będzie jasne!

Reklama