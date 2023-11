Mieszanina nienasyconych kwasów tłuszczowych, czyli witamina F, jest cenna w kosmetyce, ponieważ odbudowuje płaszcz lipidowy naskórka, natłuszcza, chroni przed utratą wody oraz szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Najczęściej stanowi ona składnik balsamów do ciała, serum, a także kremów do twarzy o właściwościach przeciwzmarszczkowych, nawilżających i łagodzących.

Witamina F, czyli nienasycone kwasy tłuszczowe, jak: kwas linolenowy, arachidowy, linolowy, oprócz pozytywnego wpływu na kondycję skóry, oddziałuje również na organizm. Cenna substancja wspiera, między innymi, działanie układu odpornościowego i krwionośnego, chroni wątrobę i nerki, wspiera gospodarkę lipidową a także obniża poziom złego cholesterolu we krwi.

Witamina F - działanie na skórę

Witamina F to zespół tłuszczy, które skutecznie odbudowują płaszcz lipidowy skóry, a także pozostawia na niej warstwę ochronną. Substancja dodatkowo silnie natłuszcza oraz przeciwdziała nadmiernej utracie wody z naskórka. Witamina F hamuje procesy starzenia się i reguluje pracę gospodarki wodno-lipidowej. Niedobór nienasyconych kwasów tłuszczowych łatwo zauważyć, ponieważ wówczas skóra marszczy się i wiotczeje.

Źródła witaminy F

Najbogatszym źródłem witaminy F są oleje roślinne, zwłaszcza: olej migdałowy, lniany, słonecznikowy, z ogórecznika, z wiesiołka, z dyni a także oliwa z oliwek. Cenna dla skóry substancja znajduje się również w jedzeniu, np.: w orzechach, soi, nasionach słonecznika, morskich rybach, kiełkach pszenicy, mleku.

Witamina F w kosmetykach

Witamina F, ze względu na cenne właściwości natłuszczające, regeneracyjne oraz ochronne, w kosmetyce wykorzystywana jest najczęściej jako składnik balsamów, kremów oraz serum do twarzy. Maść pielęgnacyjna z witaminą F pomaga zregenerować płaszcz lipidowy naskórka oraz chronić skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Produkt,w szczególności, polecany jest do pielęgnacji niemowląt, np. przy odparzeniach czy pieluszkowym zapaleniu skóry, a także przy podrażnieniach pachwin, fałdów skórnych. Witamina F to również składnik kosmetyków do pielęgnacji twarzy, takich jak: serum i kremy o właściwościach: nawilżających, przeciwzmarszczkowych, łagodzących, regeneracyjnych oraz ochronnych. Substancja łagodzi również zmiany trądzikowe oraz reguluje pracę gruczołów łojowych, dlatego sprawdza się również do pielęgnacji cery tłustej i trądzikowej.