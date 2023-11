Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że pora zrobić przegląd szafy i wybrać się na zakupy. Podstawą wiosennej garderoby są zwiewne i niezwykle kobiece sukienki, które możemy założyć na wiele okazji. Doskonale wiedzą o tym gwiazdy i już teraz sięgają po wzorzyste modele, zestawiając je z botkami. Jedną z nich jest Paulina Sykut-Jeżyna, która uwielbia nosić kobiece sukienki. Widać, że gwiazda czuje się w nich doskonale. Wybraliśmy kilka modeli sukienek w stylu Sykut, które kupicie w topowych sieciówkach już od 89 zł!

Paulina Sykut-Jeżyna uwielbia zwiewane sukienki!

Paulina Sykut uwielbia sukienki, a jej stylizacje są inspiracją dla wielu kobiet. Cieszą się one tak dużą popularnością, bo bez trudu możemy znaleźć ubrania podobne do tych, które nosi prezenterka w sieciówkach. Tym razem gwiazda Polsatu pochwaliła się swoim zdjęciem z kawiarni. Na tę okazję wybrała wzorzystą sukienkę polskiej marki Belette, która kosztuje 390 zł. Stylizację uzupełniła beżowym kapeluszem i botkami w tym samym kolorze. Trzeba przyznać, że prosty, a zarazem kobiecy look prezentuje się doskonale.

Zobaczcie podobne modele sukienek, które wybraliśmy dla Was!

