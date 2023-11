1 z 10

Białe botki to kontrowersyjny trend, który kojarzy się głównie ze stylem lat 90. Aktualnie powrócił do łask i teraz białe botki, nie są już synonimem kiczu, ale jednym z gorętszych trendów w sezonie jesienno-zimowym. Zanim pojawiły się w popularnych sieciówkach, na wybiegach prezentowali je między innymi tacy projektanci, jak: Victoria Beckham czy Prabal Gurung.



Które polskie gwiazdy noszą białe botki?

Popularność białych botków, które jeszcze niedawno pojawiały się wyłącznie na pokazach mody, jest coraz większa. Pokochały je gwiazdy, które noszą je zarówno do codziennych, jak i wieczorowych stylizacji. Zakładają je też blogerki i kobiety, które nie boją się bawić modą. Po białe botki sięgnęła ostatnio Julia Wieniawa, która założyła je do jeansów i brązowego trencza. Ten kolor butów przypadł do gustu również Kindze Rusin. Dziennikarka pojawiła się w nich podczas spaceru ze swoim psem. Jej stylizacja z białymi botkami, marynarką w kratę i czerwonym szalem to kwintesencja aktualnych trendów. Na białe buty, w ostatnim czasie, zdecydowała się też Paulina Sykut-Jeżyna i Marcelina Zawadzka.

Do jakiej stylizacji można nosić białe botki?

Wydaje się, że trudno o ciekawą stylizację z białymi botkami. Nic bardziej mylnego! Ten kolor pasuje do większości jesiennych stylizacji i choć wydaje, że trudny– może nadać charakteru i ożywić prosty jesienny look. Białe botki możemy łączyć z jeansami, ciepłymi swetrami i koszulami. Do tego płaszcz, klasyczny model torebki i mamy gotową casualową stylizację. Ten kolor butów pasuje również do zwiewnych sukienek i plisowanych spódnic, które są hitem już od kilku sezonów. Tak naprawdę białe botki, mogą być odważniejszą alternatywą dla ich klasycznego czarnego modelu.

Przygotowaliśmy przegląd modnych botków w białym kolorze. Zobaczcie, jaki modele znajdziecie w sieciówkach już od 199 zł!

