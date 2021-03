Agnieszka Woźniak-Starak i jej każda stylizacja w "Dzień Dobry TVN" są za każdym razem głośno komentowane w mediach. Agnieszka mówi wprost, że lubi eksperymentować z modą i ma słabość do brzydkich rzeczy, głównie do butów takich jak na przykład "wielbłądzie kopyta". Kolejna stylizacja Agnieszki, która zwróciła naszą uwagę, również pojawiła się w śniadaniówce TVN. Agnieszka miała na sobie ceglasty sztruksowy komplet składający się z marynarki z paskiem wiązanym wokół talii oraz z mocno rozszerzanych dzwonów. I to właśnie spodnie Agnieszki wywołały najwięcej emocji. Okazuje się, że taki model spodni nie zawsze sprawdzi się nawet w przypadku idealnej sylwetki, jaką ma Woźniak-Starak. Spodnie nie układały się dobrze na prowadzącej "Dzień Dobry TVN" i optycznie dodały jej kilka kilogramów. A szkoda!

Tak Agnieszka Woźniak-Starak prezentuje się w sztruksowym komplecie. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" ma idealną figurę, która niestety została zniekształcona tym fasonem spodni. Całość prawie uratowały czarne botki Bottega Veneta na wysokim słupku.

Spodnie dzwony na wiosnę 2021. Do czego je nosić?

Spodnie dzwony to znak rozpoznawczy lat 70. – dekady hipisów. Jednak żeby wyglądać stylowo, spodni z rozszerzaną nogawką wcale nie trzeba łączyć z falbaniastymi, przewiewnym i kwiecistymi bluzkami. Dzwony od lat królują na wybiegach jako element klasycznych zestawów w męskim stylu, które szykiem i elegancją mogą konkurować z damskimi garniturami. Ponadczasowy trend w noszeniu dzwonów wyznaczyła Brigitte Bardot – połączenie ich z wysokimi butami, kapeluszem z szerokim rondem i ciemnymi okularami to baza dzisiejszego street fashion.

Do stylizacji w eleganckim męskim stylu pasują wpuszczone koszule, marynarki, szpilki i torebki kopertowe. Najlepiej sprawdza się tu klasyczna kolorystyka – czerń, biel, szarość i granat, którą można przełamać kobiecą czerwienią. Drugi kierunek dla dzwonów to styl hippie, którego nieodłącznymi atrybutami są opaska i szeroka, zwiewna bluzka. Dopełniają go bardzo modne dodatki z frędzlami (buty, torebki, kurtki) i pledy we wzory etniczne.