Agnieszka Woźniak-Starak w bardzo odważnej spódnicy wychodzi z "Dzień Dobry TVN". To ideał na wiosnę 2021

Agnieszka Woźniak-Starak została przyłapana przez fotoreporterów, kiedy wychodziła ze studia "Dzień Dobry TVN" na skrzyżowaniu ulic Hożej i Marszałkowskiej. Naszą uwagę jak zawsze zwrócił jej look - tym razem Agnieszka postawiła na look prawie cały w czerni. Woźniak-Starak zdecydowała się połączyć jej ulubioną nieco lżejszą puchową kurtkę od Vetements z beżowym golfem i czarną skórzaną spódnicą (Stella McCartney, ok. 2800 zł). Całość uzupełniła dodatkami - nową torebką "poduszką" Maisona Margieli (cena to ok. 6500 zł) oraz kozakami od Stelli McCartney (ok. 4000 zł).

Spódnica Agnieszki Woźniak-Starak na wiosnę 2021

Agnieszka Woźniak-Starak została przyłapana przez fotoreporterów, kiedy wychodziła z "Dzień Dobry TVN". Look wydawał się dość niepozorny, jednak to co zwróciło najbardziej naszą uwagę to spódnica prowadzącej śniadaniówkę TVN. Czarna skórzana spódnica midi to wspaniały wybór dla wysokich kobiet, do którego grona z pewnością należy Agnieszka. Długość midi jest cały czas w trendach i wiosną to się nie zmieni.

Prowadząca śniadaniówkę TVN zdecydowała się na czarną skórzaną spódnicę midi. To projekt ulubionej luksusowej marki Agnieszki - Stelli McCartney. Spódnica jest teraz na wyprzedaży i kosztuje ok. 2800 złotych.

Gwiazda zdecydowała się na męską czarną puchową bomberkę od Vetements.

Całość została uzupełniona czarnymi kozakami ze skóry jagnięcej z cholewami sięgającymi do kolan na stożkowym obcasie. To model Isabel Marant. Kozaki kosztują ok. 4000 złotych.