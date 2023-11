1 z 16

Trwa wielka gala Viva Photo Awards 2017! Na imprezie zjawiła się cała plejada gwiazd, które zaprezentowały swoje stylizacje na czerwonym dywanie. Naszą uwagę zwróciły takie sławy, jak: Julia Wieniawa, Anna Dereszowska, Joanna Majstrak, Karolina Szostak, Natalia Klimas, Sylwia Nowak czy Mariola Bojarska-Ferenc. Która z nich wygląda najlepiej?

Polecamy: To już trend! Tę samą ramoneskę ma Doda i Julia Wieniawa! Która wygląda w niej lepiej?

Gwiazdy na Viva Photo Awards 2017

Nie da się ukryć, że wzrok najbardziej przyciąga look Julii Wieniawy. Młoda artystka wybrała czerwony zestaw: kurtkę i spodnie. Mamy wrażenie, że Julia jest o krok od wygryzienia największych polskich ikon mody z piedestału! ;) A może już to zrobiła? Z kolei dawno niewidziana Anna Dereszowska postawiła na wiązaną w pasie kreację od Mario Menezi. Joanna Majstrak natomiast wybrała klasyczną małą czarną od Just Paul. Zobaczcie zdjęcia gwiazd z Viva Photo Awards 2017 w naszej galerii!

Przeczytaj: Biustonosz, trencz i... nic więcej? Anna Dereszowska w odważnej kreacji na Viva Photo Awards 2017!

Rozdanie nagród Viva Photo Awards 2017

VIVA! Photo Awards 2017 to prestiżowy konkurs fotograficzny, którego celem jest promocja oraz wsparcie rozwoju nowych talentów w dziedzinie fotografii.

- Znamienite Jury pod przewodnictwem Ryszarda Horowitza nagrodziło dziś prace w 5. kategoriach: moda, uroda, reportaż, zdjęcie telefonem komórkowym oraz piękno chwili. W składzie jurorskim zasiedli również redaktor naczelna magazynu VIVA! Katarzyna Przybyszewska, fotograf Zuza Krajewska, fotograf Tomasz Sikora, dyrektor kreatywna Edipresse Polska Agnieszka Ścibior oraz dyrektor artystyczny Edipresse Polska Marek Knap. Nagrodzone prace zaprezentowane zostaną na łamach magazynu VIVA! oraz podczas trwającej właśnie gali finałowej konkursu - czytamy na stronie viva.pl.

Zobacz: QUIZ Wiecie ile lat mają polskie gwiazdy? Wielki szacun, jeśli uda Wam się odpowiedzieć na pytania 4 i 8