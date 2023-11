1 z 22

23 października to dla Violi Piekut wielki dzień! To właśnie wtedy ta znana polska projektantka zaprezentowała swoją kolejną, niezwykle kobiecą kolekcję, w której dominowała biel. Znakiem rozpoznawczym artystki są ponadczasowe kolory i kroje, które wydobywają z kobiet to, co najlepsze. Na pokazie najnowszej kolekcji Violi Piekut nie mogło zabraknąć zaprzyjaźnionych z nią gwiazd. Wśród gości wypatrzeć można było między innymi Annę Lewandowską, Grażynę Torbicką, Agnieszkę Kaczorowską, Paulinę Krupińską czy też Agnieszkę Hyży. Imprezę uświetnił występ niezastąpionej Sylwii Grzeszczak. Kto jeszcze pojawił się na imprezie? Zobaczcie naszą galerię i dowiedzcie się więcej!

