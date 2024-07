Panie mające typ figury wiolonczela mają obfite piersi, szerokie biodra, dość wydatne uda i krótką talię. Dlatego też dobór odpowiedniej garderoby ma za zadanie podkreślić talię i biust, a także zatuszować biodra i uda.

Reklama

Bluzki i swetry dla pań typu wiolonczela

U kobiet z sylwetką typu wiolonczela najlepiej będą wyglądały bluzki z dekoltem w serek – podkreślą pełne piersi i wysmuklą sylwetkę. Ciekawym rozwiązaniem są też bluzki i koszule kopertowe lub imitujące założenie kopertowe. Typ figury wiolonczela wygląda bardzo dobrze także w bluzkach bez pleców, wiązanych na szyi. Biust uwydatni również marynarka, ale tylko z jednym guzikiem.

Spodnie i spódnice dla kobiet o sylwetce typu wiolonczela

„Wiolonczelistki” powinny wybierać spodnie z szerszymi nogawkami, by zatuszować biodra i uda. Spódnice powinny być rozszerzane u dołu, by wyrównać proporcje w sylwetce. Najlepiej by spódnice kończyły się w okolicy kolan, by podkreślić zgrabne łydki. Dobrze będą wyglądały także sukienki związywane na szyi lub zebrane tuż pod biustem – podkreślą kobiece kształty, ale będą łaskawe dla brzuszka i boczków. Wskazane jest kierowanie się zasadą, że okolice, które chcemy wyszczuplić, powinny być ciemne – noś więc czarne lub granatowe spodnie i spódnice.

Czego powinna unikać kobieta o sylwetce wiolonczeli?

Wiolonczela powinna tuszować biodra, w związku z tym zaleca się, by zrezygnowała ze spodni z dużymi lub bocznymi kieszeniami. Niestety modowy hit ostatnich sezonów, czyli rurki, zdecydowanie nie będą pasowały do wiolonczeli. Kobiety o tym typie figury często mają bardzo zgrabne nogi, ale dopiero od kolan w dół. Nawet najzgrabniejsze łydki nie będą w stanie przyćmić obciśniętych obfitych ud. Z tego samego powodu niekorzystne będą wąskie, ołówkowe spódnice, które będą opinały biodra. Na liście ubrań zakazanych są także bluzki z bufkami, które niepotrzebnie nadadzą toporności sylwetce.