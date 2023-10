Zapuszczasz włosy i denerwuje cię, że rosną tak wolno? Oto trzy niezawodne sposoby, by przyspieszyć ten proces - działają niezawodnie! Zdradzamy, co zrobić, żeby włosy rosły szybciej.

Co zrobić, by włosy rosły szybciej?

Szybkość wzrostu włosów zależy w dużej mierze… nie od nas. Ta cecha dziedziczona jest od przodków i uwarunkowana genetycznie. Ale dziedzictwo genetyczne niczego nie przekreśla! Nadal możesz znacząco przyspieszyć wzrost włosów. Oto trzy metody na piękne, długie włosy!

1. Dieta na porost włosów

Po pierwsze, dieta! Bez odpowiedniego odżywiania nie będzie pięknych, bujnych, pełnych objętości włosów. Co zatem jeść?

Najważniejsze jest białko. To ono buduje włosy! Znajdziesz je oczywiście w produktach pochodzenia zwierzęcego, czyli mięsie, także ryb, oraz w nabiale i jajach, ale też w roślinach strączkowych, a nawet ziarnach, takich jak bogata w białko komosa ryżowa.

Nienasycone kwasy tłuszczowe, zwłaszcza omega-3. Odpowiadają za blask, elastyczność i siłę włosów. Ich najlepszym źródłem są tłuste ryby morskie oraz orzechy. Jeśli nie jesz ryb trzy razy w tygodniu i nie możesz jeść orzechów, warto rozważyć suplementację!

Witaminy z grupy B - na pewno słyszałaś, że są szalenie ważne dla włosów, na nich też bazuje wiele suplementów na ich porost. Aby ich sobie dostarczyć, sięgnij po pełnoziarniste pieczywo, grube kasze i płatki owsiane, a także warzywa, również zielonolistne.

Mikroelementy, przede wszystkim cynk, miedź i krzem - pomogą też skórze i paznokciom! Jedz orzechy i pestki, zwłaszcza dyni i słonecznika.

2. Suplementy na porost włosów

Drugi niezawodny sposób na szybki efekt w zapuszczaniu włosów to suplementy diety stworzone z myślą o wzmacnianiu skóry, paznokci i… fryzury ;). Pomogą także naturalne metody, czyli zioła sprzyjające urodzie i sile włosów. Oto nasze ulubione!

Herbatka ziołowa Ziolove Uroda, 49,90/60 saszetek. Zawiera przyjazne włosom ziele skrzypu polnego, liść pokrzywy, ziele fiołka trójbarwnego, nasiona lnu i kwiat nagietka.

Suplement diety Keratin Cell, ok. 99 zł/60 kapsułek (w aptekach). Zawiera m. in. składnik AnaGainÔNu, rozpuszczalny w wodzie i dobrze przyswajalny przez organizm, a pozyskiwany z kiełków grochu zwyczajnego, bogaty w wiele składników odżywczych, takich jak arginina, witaminy z grupy B i skrobia.

Suplement diety Innovum Biotinum Fast, ok. 18 zł/30 tabletek. Suplement zawiera 5 mg biotyny w formie tabletki ODT o smaku ananasowym, ulegającej rozpadowi w jamie ustnej, co pozwala na szybsze uwolnienie i wchłonięcie biotyny.

3. Wcierki, płyny i lotiony na porost włosów

Długim, gęstym, mocnym włosom pomoże jeszcze jeden, nowy etap pielęgnacji skóry głowy - nakładanie wcierek! W zależności od wskazań producenta, po myciu głowy, przed nim lub w dowolnym momencie przedziałek po przedziałku, masując skórę głowy, nakładaj na nią leczniczy, wzmacniający włosy kosmetyk. Zawiera on substancje, które odżywiają mieszki włosowe i pomagają im wydajniej pracować. Zobacz, które wcierki nigdy nas nie zawiodły!

Serum z aktywnym kompleksem Chinina-Kofeina-Arginina Force Tri-Active, Klorane, 115 zł. Polecane zwłaszcza do włosów rzadkich, osłabionych i wypadających. W ciągu sześciu tygodni widać efekty! Włosy rosną szybciej, są też grubsze i mocniejsze od cebulek aż po końce.

Wzmacniający lotion Forticea, Rene Furterer, 64,90 zł. Głownym składnikiem aktywnym jest w nim wyciąg z guarany, który jest naturalnym źródłem siły dla włosów. W kompozycji są też stymulujące olejki z pomarańczy, lawendy i rozmarynu.

Płukanka do włosów wypadających dla kobiet Koniczynkowy Ziołoocet, DLA, 13,50 zł. Do spryskiwania włosów i skóry głowy. Na bazie naturalnego octu jabłkowego, źródła witamin i mikroelementów niezbędnych dla mocnych włosów, oraz koniczyny czerwonej, zalecanej, by pobudzić ich wzrost.