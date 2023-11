Z powodu czapki znowu masz oklapniętą, smutną fryzurę? Znamy to… I wiemy, jak sobie z tym poradzić! Oto najlepsze kosmetyki dodające włosom objętości - uratują sytuację po zdjęciu czapki i… przydadzą się w czasie nadchodzących imprez. Koniec z bad hair day!

Niedrogie kosmetyki dodające włosom objętości

Kosmetyki dodające włosom objętości nie zawsze kosztują majątek. Te tańsze też doskonale działają! Najważniejsze jest ich właściwe stosowanie. Przede wszystkim nie uratują włosów, które są po prostu nieświeże - nie czynią cudów ;). Dlatego zacznij od odpowiedniego, lekkiego szamponu. Od nasady włosy najlepiej odbija pianka. A na długościach pasm używaj suchych szamponów lub pudrów - mają też tę zaletę, że możesz mieć je ze sobą i dokładać kolejne porcje tak często, jak jest to potrzebne (np. po zdjęciu czapki). Są niewidzialne i nie sposób z nimi przesadzić!

Szampon ziołowy normalizujący sebum Ziaja

Zacznij od właściwego szamponu, bo jak wiadomo, dobra stylizacja zawsze zaczyna się na etapie pielęgnacji. Ten szampon przeznaczony jest do pielęgnacji skóry, głowy i włosów przetłuszczających się z powodu nadczynności gruczołów łojowych i sprawdzi się także, jeśli twoje włosy mają skłonność do przetłuszczania się pod czapką. Jest odpowiedni do codziennego stosowania. Zawiera ekstrakt z topoli osikowej, olejek lawendowy, kwas mlekowy i pochodną kwasu undecylenowego.

Cena: ok. 10,30 zł

Pianka do włosów dodająca objętości Nivea Volume

Dodaje włosom objętości i sprężystości, ale dzięki suchemu olejkowi w składzie, utrwala włosy, nie wysuszając ich. Chroni je też przed działaniem wysokiej temperatury do 220°C. Nic a nic nie skleja!

Cena: 16,99 zł

Puder dodający objętości No Inhibition Zone Concept

Cudo, które działa cuda. Rozsypujesz go na włosach, najlepiej w pozycji z głową w dół, wcierasz we włosy i roztrzepujesz dłońmi i w kilka sekund masz świeżą, pełną objętości fryzurę. I jest kompletnie niewidzialny!

Cena: 68 zł

Suchy szampon Venita Salon Fresh

Twój największy sprzymierzeniec w walce z czapką! Robi to samo, co puder do stylizacji, ale wtedy, kiedy włosy są niezbyt świeże albo przyklapnięte po zdjęciu czapki. Jest oparty na skrobi ryżowej i błyskawicznie odświeża włosy bez użycia wody. Skutecznie redukuje sebum i przywraca świeżość fryzury. To twoja tajna broń! Miej jeden na biurku w pracy, a najlepiej noś do wszędzie w torebce. I nie oszczędzaj, bo cena też jest doskonała!

Cena: ok. 7,50 zł

Nawilżająca sucha odżywka w sprayu Young Again Kevin Murphy

I na koniec odrobina luksusu. Ta sucha odżywka w sprayu odświeża matowe włosy, zwiększając ich objętość i… nawilżenie aż do następnego mycia włosów. Zatem nie tylko stylizuje, ale i pielęgnuje! A to dzięki temu, że zawiera m.in. ekstrakt z nasion słonecznika i olejek babassu. Zmiękczają one i odżywiają włosy między kolejnymi myciami, zapewniając im zdrowy wygląd. A jak to pachnie!

Cena: 134 zł (Hair2go.pl)