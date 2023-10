Wybór odpowiedniej fryzury jest dla panny młodej jedną z najważniejszych kwestii. Zobacz, jakie fryzury ślubne będą najmodniejsze w 2020 roku! Oto galeria prawdziwych ślubnych hitów.

Reklama

Trendy ślubne 2020: najmodniejsze fryzury dla panny młodej

Myślisz - fryzura na ślub, myślisz - upięcie? Oczywiście! Będą nadal modne, a niektóre - jak minimalistyczny koczek baletnicy - nawet szalenie modne. Ale upięcia i koki to nie wszystko. Są nowości! Wracają supermodne warkocze, ale w nowej, nowoczesnej wersji, do mody ślubnej wkracza też odważnie biżuteria do włosów, na przykład perły. A dominującym trendem jest… skromność. Spokojne półpodpięcia z prostych włosów oraz delikatnie wystylizowane boby to zaprzeczenie spektakularnych fryzur z poprzednich sezonów. Zaciekawiona? Zobacz najmodniejsze fryzury ślubne 2020!