Trendy na wiosnę 2020 to coś, o czym mówi teraz cały świat! Jakie fryzury będą modne w nadchodzącym sezonie? Nam podoba się zwłaszcza jedna - gładki, skromny koczek baletnicy. Koniecznie mocno lśniący!

Trendy na wiosnę 2020: najmodniejsze fryzury

Do wiosny jeszcze trochę, ale świat mody i urody ekscytuje się trendami w makijażu i fryzurach, które będą na czasie już za kilkanaście tygodni. My też się im przyglądamy!

Pisaliśmy już o najmodniejszych kolorach włosów na wiosnę oraz o ustach w kolorze który możesz nosić już teraz. A jakie uczesanie będzie na czasie? Gładkie, lśniące koczki!

Dobra wiadomość jest taka, że to najłatwiejsza fryzura świata. Wystarczy umyć i wysuszyć włosy - najlepiej na szczotce, by nadać im idealną gładkość, a potem mocno je nabłyszczyć i związać w ścisły koczek z tyłu głowy.

Koczek baletnicy nadaje się świetnie i na co dzień, i na wieczór. Aby nabrał wieczorowego charakteru, przeczesz spięte włosy grzebieniem spryskanym lakierem, by nadać im fakturę jak u modelki na pokazie Oscara de la Renty. Wieczorem minimalistyczny koczek najpiękniej będzie też wyglądał z dużymi, wyrazistymi kolczykami.

Możesz też potraktować tę fryzurę z przymrużeniem oka. Agatha Ruiz de la Prada w swojej kolekcji wiosennej żartobliwie nawiązała do wachlarzy wpinanych tradycyjnie we włosy przez Hiszpanki. To bardzo zabawna dekoracja, ale ozdobić fryzurę możesz też bardziej serio - na przykład spinką z perłami.