1 z 5

Czy podoba się Wam styl Marceliny Zawadzkiej? Bo nam bardzo – bez względu na to, czy modelka i prezenterka zakłada elegancką kreację czy kompletuje wyluzowany, codzienny outfit – jej stylizacje zawsze mają w sobie coś charakterystycznego. Marcelina ma swój własny styl.

Więcej: Marcelina Zawadzka chce być jak Kylie Jenner?! Ubrała się niemal identycznie! Sami zobaczcie! POJEDYNEK

Ostatnio 28-latka pojawiła się na planie programu Bake Off - Ale Ciacho w spodniach, które nosiliśmy swego czasu wszyscy – a które przez dobrych parę lat były raczej faux pas niż modowym oświadczeniem. Okazuje się, że taki krój to jeden z mocniejszych trendów na jesień/zimę 17!

Zobacz też: Zmiana prowadzącej i jury w programie "Bake Off - Ale Ciacho"! Kto kogo zastąpi? ZDJĘCIA

Co to za spodnie? Będziecie zadowoleni – zaglądajcie do galerii!