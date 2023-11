Jesteś blondynką, brunetką, a może szczęściarą o rudych włosach? Sprawdź, jak podkręcić swój naturalny odcień włosów, by być supermodną tej jesieni. Gwiazdy już to zrobiły!

Koloryzacje jesieni 2019: bronde, icy blonde i cinnamon hair

Jednolite, płaskie i nienaturalnie wyglądające kolory włosów odchodzą w przeszłość - na szczęście! Jesienią 2019 farbujemy włosy bardzo delikatnie. Wystarczy tylko odrobinę zmienić odcień swoich naturalnych włosów, by dodać fryzurze głębi, poprawić koloryt cery, a nawet… odjąć sobie lat. Która z najmodniejszych koloryzacji jesieni 2019 będzie idealna dla ciebie? Anna Lewandowska, Taylor Swift i Zendaya noszą te najmodniejsze (i najpiękniejsze) - weź z nich przykład!

Bronde

Bronde, jak już wskazuje nazwa, łączy blond z brązem. To bardzo popularna od kilku lat koloryzacja, która teraz święci prawdziwe tryumfy. Jest idealna dla większości Polek, bo pasuje do słowiańskiego typu urody - lekko ociepla i dodaje blasku bladej cerze, a włosom, na naszych szerokościach geograficznych często w kolorze mysim - charakteru i urody. Do tego nie niszczy włosów, bo nie wymaga dekoloryzacji, a jedynie nadania pasmom odpowiednich, ciepłych podtonów i rozrzucenia po całej głowie nieregularnych pasemek blond - też koniecznie w ciepłym, słonecznym odcieniu. Anna Lewandowska ma je głównie na długościach włosów i przy końcówkach - warto też poprosić fryzjera o kilka jaśniejszych pasemek przy twarzy. Szatynki, to dla was!

Icy blonde

Coś dla odważnych! Chłodny, bardzo jasny odcień blond. Bardzo efektowny i… niestety dość trudny w pielęgnacji, bo wymaga regularnych wizyt u fryzjera. Za to idealny dla blondynek, które straciły już powakacyjne, słoneczne refleksy na włosach i widzą, że fryzura nabiera szarawego koloru. Rozjaśnienie włosów przywróci im blask (a cerze optycznie odejmie lat)! By taka koloryzacja wyglądała naturalnie, poproś fryzjera o nałożenie kilku bardzo jasnych kolorów - fryzura nie będzie wyglądać płasko.

Cinnamon hair

Tak #cinnamonhair robi furorę na Instagramie - i nic dziwnego, bo opisuje piękny kolor włosów! Nie w zbyt oczywisty sposób rudy, wygląda bardzo naturalnie zwłaszcza u posiadaczek ciemnych, brązowych i czarnych włosów. Co ważne, kasztanowy odcień można nadać włosom bez dekoloryzacji, zmieniając tylko ich podtony. Ważna uwaga! W przeciwieństwie do koloryzacji bronde i icy, tu pokrywamy jednym kolorem mniej więcej równomiernie wszystkie pasma - ponieważ na ciemnych włosach farba "chwyci" z różnym nasileniem, efekt mieniących się tonów zostanie osiągnięty i tak! Oczywiście, cinnamon hair możesz uzyskać też zwyczajną koloryzacją z wypłukiwaniem ich naturalnego pigmentu - wtedy efekt będzie mocniejszy - taką metodę z pewnością wybrała Zendaya.