Na koloryzację wydajesz fortunę, a potem ani się obejrzysz, a twój blond zaczyna żółknąć, blaknąć i tracić blask? Oto sposoby, które pozwolą ci ochłodzić kolor blond, pozbyć się żółtych refleksów i przywrócić włosom blask!

Jak ochłodzić kolor blond?

Koloryzacja blond jest jedną z najbardziej nietrwałych i - niestety - najbardziej niszczy włosy, bo przed farbowaniem trzeba je najpierw bardzo rozjaśnić, by jasna farba w wybranym odcieniu była widoczna. Ubytek pigmentów w korze włosa powoduje też jego osłabienie oraz szybsze wypłukiwanie nowego koloru. Stąd nieustanne problemy z fryzurą blond, takie jak łamliwość włosów, puszenie się czy stopniowa zmiana odcienia na nieładnie żółtawy. Na szczęście na wszystko są sposoby!

Te najbardziej skuteczne to unikanie bezpośredniej ekspozycji na słońce, chloru w basenie (blond od niego zielenieje!) i… stosowanie kosmetyków z fioletowymi pigmentami, które odchładzają odcień włosów blond, powodując, że znów stają się promiennie jasne, a nie żółte. Kosmetyki mogą mieć najwygodniejszą formę szamponów lub odżywek do stosowania przy każdym lub co którymś myciu (zerknij, co radzi producent), mgiełek lub kremów do nakładania na całość włosów lub ich wybrane pasma.

Oto nasze ulubione kosmetyki ochładzające włosy blond:

Neutralizujący żółte refleksy szampon Blondifier Cool, L’Oréal Professionnel, ok. 43 zł

Krem korygujący do włosów blond Blond Californien, Dessange, 33,99 zł

Kąpiel neutralizująca żółte refleksy Ultrafiolet, Kérastase, 96 zł

Jak rozjaśnić włosy blond?

Nie narzekasz na żółknięcie włosów blond, ale na to, że tracą one blask? A może jesteś naturalną blondynką i chciałabyś bardziej rozjaśnić włosy, dodając im słoneczne refleksy? Możesz to wszystko zrobić tylko kosmetykami, bez kosztownych (i w przypadku koloryzacji taaakich długich) wizyt u fryzjera.

Oto nasze ulubione kosmetyki rozjaśniające włosy blond. Pssst, korzystają z nich także nasze redakcyjne brunetki, kiedy chcą zafundować sobie blondrefleksy jak po wakacjach!

Spray rozjaśniający kolor, Okara Blond, Rene Furterer, 60 zł

Maska rozjaśniająca Go Blonder, John Frieda, 39 zł

Pielęgnacja rozjaśniająca na bazie rumianku i miodu, Klorane, 38 zł