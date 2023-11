Jeśli myślałaś o rudej koloryzacji, jesień 2019 to jest ten moment! Kasztanowe, ogniste, miedziane, marchewkowe, a może lekko oberżynowe? Wszystkie te odcienie są w trendach! Tej jesieni rude włosy są tak modne, że możesz wybrać dowolny odcień. Radzimy, który będzie najlepszy dla ciebie.

Rudy: najmodniejszy kolor włosów na jesień 2019

Oczywiście, najłatwiej mają szczęściary naturalnie rude, bo one nie muszą robić nic, a w tym sezonie wszyscy im zazdroszczą. Nie masz takich włosów, a zawsze o nich marzyłaś lub byłaś ciekawa, jak byś w nich wyglądała? Czas odważyć się na zmianę! Ruda koloryzacja nie niszczy włosów (chyba, że masz naturalnie bardzo ciemne włosy - wtedy musisz je rozjaśnić), przyjmuje się niemal na każdym odcieniu i jest dość łatwa w pielęgnacji, bo pięknie się wypłukuje. Niestety, w przypadku tych kolorów dzieje się to dość szybko, więc koniecznie zaopatrz się w kosmetyki do włosów farbowanych! A w naszej galerii zobaczysz, jakie odcienie są najbardziej na czasie i który będzie najlepszy dla ciebie.