Ulubiony szampon Hailey i Justina Bieberów

Hailey ma jeszcze jeden dobry zwyczaj, który zachowuje jej nieskazitelny blond w doskonałej formie. To specjalny szampon! A ponieważ i Hailey, i Justin oboje rozjaśniają włosy, używają tego samego szamponu do włosów blond. Ich ulubiony szampon Blonda przeznaczony jest do codziennego stosowania i został opracowany tak, aby chronić i utrzymywać jasne refleksy i chłodny odcień blond pomiędzy kolejnymi farbowaniami. Kosztuje 28,50 dol. USA, czyli około 110 zł. Dużo? Spokojnie - na rynku znajdziesz mnóstwo szamponów do włosów blond w różnych cenach.

To jednak nie wszystko. Aby mieć naprawdę wypielęgnowane, lśniące i mocne włosy, warto raz na jakiś czas zrobić jedną rzecz… Co to takiego, zdradzi nasz ekspert!