Jeśli planujesz w najbliższym czasie zakup torebki na lato, to koniecznie sprawdź, jakie modele są najpopularniejsze. Obecnie dominują zarówno modele klasyczne, jak i również te bardziej nowoczesne – kolorowe, z frędzlami lub z wikliny. Podczas kupowania torebki weź pod uwagę jej kształt, kolor oraz wzór.

Lato to czas, kiedy uwielbiamy uzupełniać stylizacje torebkami. Muszą sprawdzać się w wielu sytuacjach m.in. na plaży, w górach, na wycieczce, a do tego muszą być nie tylko funkcjonalne, ale i pięknie wyglądać. Gdy na zewnątrz upały torebki na lato krzyczą feerią barw, mają różne kształty i wzory. Hitem tego lata są m.in. torebki typu koszyk.

Torebki na lato? Okrągłe i geometryczne kształty

Z pewnością można stwierdzić, że w tym sezonie okrągłe torebki wracają do łask, ponieważ nie tylko elegancko wyglądają, ale też owalne kształty sprawiają, że wyglądają kobieco i lekko. Sprawdzi się w tym względzie najmodniejszy wybór, czyli torebka typu koszyk. Wbrew pozorom są one bardzo pojemne i funkcjonalne. Z kolei, jeśli chodzi o geometryczne kształty, to były i nadal są one na czasie. Torebki w takich geometrycznych kształtach pasują do każdej stylizacji, a do tego można wybierać w wielu ciekawych wzorach i kolorach.

Letnia stylizacja – torebka: Frędzle i jeszcze raz frędzle

W tym sezonie frędzle po raz kolejny goszczą na salonach, dlatego warto do nich powrócić. Obecnie frędzle są nie tylko na torebkach, ale również na butach, bluzkach czy spódnicach. Dlatego jeśli zależy ci na trendy stylizacji, to warto postawić na torebkę z frędzlami. Takie frędzle kojarzą się przeważnie z westernem czy stylem boho, jednak świetnie sprawdzą się do luźnych, miejskich stylizacji.

Jaki kolor torebki na lato?

W sezonie letnim dominują torebki w różnych kolorach. Bardzo modne stały się odcienie pastelowe. Torebki w takich kolorach, odpowiednio dobrane do całej stylizacji są hitem tego lata. Warto również postawić także na białe torebki, które bardzo ładnie komponują się z czarnymi akcentami, a także ze złotym albo srebrnym wykończeniem. Popularność w tym sezonie zyskały również torebki we wzory, np. paski, kratka, motywy zwierzęce, kwiaty, wzory geometryczne, a nawet ikony kultury. Oczywiście nie można także zapomnieć o czerwonej torebce, która bardzo ładnie komponuje się, np. z czarnymi dodatkami. Czerwona torebka dodaje pewności siebie i kobiecości, dlatego sprawdza się idealnie także latem.