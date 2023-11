Modne torebki w kwiaty są atrakcyjnym dodatkiem do niemal każdej wiosennej i letniej stylizacji. Najlepiej współgrają one ze stylem etno, boho i romantycznym. Z powodzeniem można je nosić zarówno do stylizacji casualowych, jak i wizytowych. Torebki z motywami kwiatowymi polecane są przede wszystkim kobietom, które lubią, gdy dodatki odgrywają główną rolę w stylizacjach.

Kwiaty w stylizacjach modowych są motywem ponadczasowym, pojawiającym się w trendach wiosenno-letnich już od kilku sezonów. Aplikacje kwiatowe nadają eteryczności i zwiewności wielu stylizacjom – casualowym i wizytowym. Pojawiają się one w różnych odsłonach zarówno na ubraniach – koszulach, sukienkach, spódnicach i spodniach, jak i na dodatkach – torebkach i biżuterii. Ostatnio bardzo modne są wianki z kwiatów oraz kwiatowe opaski.

Torebka z motywem kwiatowym – jaką wybrać?

Torebki w kwiaty są bardzo modnym dodatkiem w sezonie wiosenno-letnim. Dostępność fasonów, kolorów i typów aplikacji sprawia, że każda kobieta znajdzie torebkę odpowiadającą swoim preferencjom. Do najpopularniejszych torebek z aplikacjami kwiatowymi można zaliczyć:

torebki saddle, które wyposażone są w klapę. Pierwotnie były one przeznaczone do siodła. Motywy kwiatowe na tego typu torebkach zazwyczaj przybierają postać delikatnego dodatku. Często umieszczone są np. wyłącznie na klapie lub na odwrocie torebki,

torebki listonoszki, o kwadratowym lub prostokątnym kształcie. Wyposażone są one w długi pasek, który można przełożyć przez ramię. Materiałowe lub skórzane listonoszki z motywem kwiatowym to trend ostatnich sezonów,

kuferki, na których kwiaty najczęściej pojawiają się w postaci dużych elementów ozdobnych, wypełniających całą przestrzeń torebki,

kopertówki, które są torebkami wizytowymi. Pojawiające się na nich motywy kwiatowe najczęściej przyjmują postać delikatnych i subtelnych aplikacji,

torebki-worki, które są jednym z najmniej zobowiązujących typów torebek. Pojawiające się na nich aplikacje kwiatowe przyjmują zazwyczaj postać drobnych kwiatuszków,

torebki w formie plecaka, które są hitem ostatnich sezonów. Motywy kwiatowe na tego typu torebkach nadają im oryginalnego charakteru i sprawiają, że stają się one dodatkami bardziej eleganckimi.

Torebka w kwiaty – jakie kwiaty pojawiają się na torebkach?

Trudno wskazać najmodniejsze aplikacje kwiatowe na torebkach, ponieważ w obecnie obowiązujących trendach można znaleźć zarówno duże, jak i małe motywy kwiatowe. Wśród nich są róże, lilie, stokrotki, maki, irysy, a także kwiaty polne. Kobiety, które lubią, gdy dodatki grają główną rolę mogą postawić na torebkę z dużymi aplikacjami kwiatowymi. Z kolei panie, preferujące skromniejsze dodatki, mogą zdecydować się na torebkę z delikatnymi akcentami kwiatowymi. Atrakcyjną opcją są torebki z haftowanymi aplikacjami kwiatowymi. Polecane są szczególnie kobietom ceniącym sobie oryginalność i styl etno.

Torebka w kwiaty – do jakich stylizacji pasuje?

Torebka z motywem kwiatowym najlepiej współgra z ze stylizacjami romantycznymi: ze zwiewną sukienką, plisowaną spódnicą, koronkową bluzką, a także z szerokimi spodniami. Przy komponowaniu stylizacji z torebką kwiatową należy pamiętać o tym, żeby nie przesadzić z ozdobnymi motywami. Tego typu torebek nie zaleca się łączyć z ubraniami kwiatowymi.

Torebki kwiatowe pasują także do stylu boho i etno, które czerpią inspirację ze stylu ludowego. Motywy roślinne na dodatkach bardzo dobrze komponują się ze zwiewnymi sukienkami i spódniczkami, a także ubraniami w kolorach pastelowych.

Torebkę z aplikacjami kwiatowymi z powodzeniem można założyć również do stylizacji okolicznościowych np. na wesele, komunię i chrzciny. W takim przypadku najlepiej dobrać do niej sukienkę z tiulu lub innego „lekkiego” materiału. Ciekawą opcją są torebki-puzderka z kryształowymi kwiatami – to opcja odpowiednia do eleganckich stylizacji. Z powodzeniem może ona posłużyć również pannie młodej.

Torebki z motywem kwiatowym można nosić także na co dzień – do pracy, szkoły, na uczelnię czy spotkania w gronie znajomych. To dodatek polecany kobietom, które w swoich szafach mają głównie ubrania z linii podstawowej. W ich przypadku torebki kwiatowe nadają wyrazistości całej stylizacji, a także grają w nich główną rolę.