Wiklinowa torebka to modny dodatek, który sprawdzi się nie tylko na plażę, ale również na co dzień – do wiosennych i letnich stylizacji. Najlepiej prezentuje się z letnią sukienką, dżinsami i białym T-shirtem lub spódnicą w wersji maxi. Torebki inspirowane wiklinowymi koszykami wymagają specjalnej pielęgnacji. Wiklinę najlepiej czyścić przy użyciu octu, cytryny lub sody oczyszczonej.

Po raz pierwszy torebki z wikliny w stylizacjach casualowych pojawiły się w latach 60. ubiegłego wieku. Obecnie śmiało można powiedzieć, że przeżywają swój renesans i coraz częściej kobiety noszą je na co dzień. Za prowodyrkę tego trendu można uznać Jane Birkin – brytyjską aktorkę i piosenkarkę, która zainspirowała wiele osób do noszenia wiklinowej torebki.

Wiklinowa torebka – do czego pasuje?

Torebka inspirowana wiklinowym koszykiem jest charakterystycznym elementem stylizacji, z którym bardzo łatwo można poeksperymentować. Najlepiej sprawdzi się ona w zestawieniu z letnimi sukienkami, wykonanymi z lejących materiałów. Z powodzeniem można nosić ją także do dżinsów (np. dzwonów) i białego T-shirtu z dekoltem w serek. Duża torebka wiklinowa z plastikowymi uszami dobrze spisze się, jako torba na zakupy. Można również zabrać ją na piknik i na plażę. Na co dzień – do stylizacji casualowych znacznie lepiej nosić torebkę wiklinową w wersji mini.

Wiklinowa torebka – na co zwracać uwagę przy jej zakupie?

Większość popularnych sieciówek ma w swoich kolekcjach torebki inspirowane wiklinowym koszykiem. Jednakże niekiedy jakość ich wykonania pozostawia wiele do życzenia. Dlatego też przy zakupie torebki z plecionki warto zwrócić uwagę na to, czy jest ona polakierowana i czy nic z niej nie wystaje. Oprócz tego zaleca się sprawdzić, jak i z czego wykonane jest wnętrze torebki – najlepiej postawić na wykończenie na podszewce.

Torebka z plecionki – jak o nią dbać?

Torebki z plecionki nie należy czyścić środkami chemicznymi, ponieważ mogą one odbarwić wiklinę. Lekkich zabrudzeń można pozbyć się przy pomocy sody oczyszczonej lub cytryny. Można przetrzeć je ściereczką nasączoną sokiem z cytryny lub roztworem z sody kuchennej. Po czyszczeniu torebki należy ją wysuszyć suszarką. Natomiast dużych zabrudzeń można pozbyć się przy użyciu roztworu octowego.