3 z 4

Modelka Kendall Jenner, która mimo młodego wieku w branży modowej odnosi niesamowite sukcesy, stała się prawdziwą ikoną stylu. Kocha luksusowe ubrania i dodatki, a jej stylizacje to zawsze ubrania od największych projektantów mody. Tak jest i tym razem, bo torebka, z którą ostatnio się nie rozstaje, to model za ponad 2 tys. złotych marki By FAR. Modelka uwielbia uzupełniać nią swoje codzienne stylizacje. Czarna prosta torebka pasuje zarówno do czerwonego dżinsowego kompletu ze spodniami, jak i sweterka i spódnicy mini. Całość uzupełniają ulubione kultowe martensy!