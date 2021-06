To ulubione klapki na obcasie Kylie Jenner i Dua Lipy. Prawie identyczne kupisz w sieciówce 24 razy taniej!

Z klapkami mule nie rozstajemy się nawet jesienią. Ten model z kolekcji Betsy kupisz w CCC już za 89,00 zł i gwarantujemy, że te klapki będziesz nosić aż do października . Klapki mają niski gruby obcas o intrygującym zaokrąglonym kształcie i cholewkę z wycięciem w stylu peep toe. Jak każde buty o tym fasonie, odsłaniają też piętę. Klapki mule na obcasie Jenny Fairy, cena z 179 zł na 89 zł Klapki mule z kolekcji marki Betry mają klasyczny czarny kolor w matowym wykończeniu. Są wykonane w całości ze skóry ekologicznej - ciężko więc odróżnić je od tych ze skóry naturalnej, a będą bardziej odporne na niesprzyjające warunki pogodowe. Ich 6-centymetrowy obcas jest na tyle wysoki, że wspaniale wysmukla nogi, a jednocześnie jest na tyle gruby i stabilny, że spokojnie przechodzisz w nich cały dzień. Klapki świetnie zgrają się z letnimi sukienkami w stylu boho , tworząc idealną stylizacją na przejściową pogodę. Uzupełniona klasyczną ramoneską w czarnym kolorze będzie naprawdę ponadczasowym lookiem, który będzie pasował do każdej okazji. Chociaż te buty kojarzą się nam głównie z latem, ale ponieważ początek jesieni zapowiada się wyjątkowo upalny, nic nie szkodzi na przeszkodzie, by założyć je do najmodniejszego jesiennego płaszcza i jeansów. Instagramerki już podsuwają pomysły, jak klapki mule na wysokim obcasie łączyć w stylizacjach na chłodniejsze dni. Wyświetl ten post na Instagramie. Keeping it simple but classy. My blouse is from @cefinnstudio ✨ Post udostępniony przez Eniswardrobe (@eniswardrobe) Paź 17, 2019 o...