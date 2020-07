Oto modne klapki na obcasie i szpilce, które są hitem Instagrama! Wyglądają na ultradrogie, a ceny zaczynają się już od 100 zł

Kiedy myślimy o butach na lato od razu do głowy przychodzą nam klapki lub sandały? Nosimy je do wszystkich letnich stylizacji, a niektóre modele klapek na szpilce możemy założyć nawet do eleganckich wieczorowych zestawów. W tym sezonie jest kilka modeli, które wyróżniają się i królują na Instagramie, a teraz niektóre z nich znajdziemy na letniej wyprzedaży - przecenione nawet o 50%. Zobaczcie, jakie modele klapek są modne w sezonie lato 2020 i za ile je kupimy!

Klapki na szpilce z kwadratowym przodem

Buty z kwadratowym noskiem wróciły do łask za sprawą marki Bottega Veneta. Królują na Instagramie i są hitem mody ulicznej, za sprawą tego, że kupimy je w sieciówkach i sklepach internetowych. Beżowe klapki Gino Rossi znajdziemy na przecenie za 159 zł, są dostępne online i w sklepach CCC.

W sklepie eobuwie.pl znajdziemy wiele modeli klapek na obcasie, które pokochały gwiazdy Instagrama. Białe pikowane klapki Carini kupimy za 399 zł.

Mat. promocyjne

Klapki na obcasie to doskonałe uzupełnienie letniej stylizacji

Klapki na obcasie to z kolei doskonała alternatywa dla modeli na szpilce. Co najważniejsze są znacznie wygodniejsze i możemy zakładać je zarówno do codziennych, jak i wieczorowych stylizacji. Modele w klasycznych kolorach to opcja, którą z powodzeniem możemy nosić kilka sezonów, bo nic nie zapowiada tego, że klapki na obcasie miałyby wyjść z mody!

Mat. promocyjne

Na uwagę zasługują też klapki na szerokim obcasie, które kojarzą się z latami 90. Ten model idealne pasuje do szortów w stylu mom jeans i białych koszul. Model ze zdjęcia kosztuje 349 zł.

Mat. promocyjne

Na uwagę zasługują też klapki w stylu mules. Instagramerki pokochały ten model i tworzą z nim doskonałe stylizacje. Klapki marki Quazi kupimy za 199 zł

Mat. promocyjne

Klapki na obcasie w mocnych kolorach

Dla osób, które uwielbiają się wyróżniać i lubią mocne elementy kolorystyczne idealną opcją są klapki na lato w mocnych kolorach. Model marki Hispanitas nada charakteru nawet najprostszej stylizacji.