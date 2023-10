Masz długie włosy, kochasz je i nie chcesz ich drastycznie skracać? Najnowsze i najmodniejsze cięcie 2021 roku "The 60's bangs" jest stworzone dla ciebie. Dzięki temu cięciu dodasz swoim włosom objętości i co najważniejsze, nie będziesz musiała bardzo ich ścinać. "The 60's bangs" czyli grzywka w stylu lat 60-tych to idealne rozwiązanie dla każdej z nas - udowodniła to Anna Lewandowska, która z taką grzywką wygląda bardzo dziewczęco.

Jak wygląda "The 60's bangs"? To prosta, nieco zmierzwiona grzywka, połączona z delikatnie wycieniowanymi warstwami włosów opadającymi na twarz. Ta fryzura jest piękną ramą dla twoich oczu i zdecydowanie przyciąga wzrok właśnie w ich stronę! "The 60's bangs" to nowa odsłona hitowe "curtain bangs", czyli "grzywki-zasłonki". Taka urocza i dziewczęca grzywka dodatkowo odejmie ci lat. Poniżej możecie zobaczyć kilka przykładów, które tylko to udowadniają.

Prosta grzywka w połączeniu z miękkimi warstwami wokół twarzy przyciągnie uwagę w stronę oczu! Spójrzcie na ten genialny efekt.

Kochamy tę fryzurę za to, że nie musimy schodzić z długości włosów, aby uzyskać tak spektakularny efekt.

Jak wam się podoba grzywka w stylu lat 60-tych? My zdecydowanie kupujemy ten look.

Grzywka w stylu lat 60-tych będzie wyglądać ciekawie nie tylko z rozpuszczonymi włosami, ale również z... warkoczami!