Jaką fryzurę i koloryzację wybrać na 2021 rok? Postaw na paryski blond, który będzie zdecydowanym numerem jeden w nadchodzącym roku. Czym charakteryzuje się paryski blond i komu będzie najbardziej pasował? Już za chwilę zdradzimy ci tajemnice tej koloryzacji, ponieważ paryski blond nie jest jednym konkretnym kolorem.

Paryski blond - podstawowe zasady hitowej koloryzacji 2021

Po pierwsze, paryski blond nakładany jest na twoje pasma najlepiej w formie naturalnie wyglądającego balejażu. Im naturalniej, tym lepiej! Paryski blond to nie jest jeden kolor - to kilka lub nawet kilkanaście przenikających się tonów blond, tworzących w rezultacie jedyny w swoim rodzaju miks blondów. Po drugie, paryski blond nie jest idealny - w tej koloryzacji odrost jest nie tyle co akceptowalny, a wręcz pożądany! Dzięki temu coraz popularniejszemu trendowi nie będziesz musiała co chwilę biegać do fryzjera, żeby odświeżyć kolor. Kontrolowany odrost to dla nas zbawienie!

Każda kobieta, która przynajmniej raz w życiu zdecydowała się pofarbować swoje włosy na blond, jest świadoma tego że każde rozjaśnienie włosów wiąże się z ich osłabieniem, dlatego trzecią ważną zasadą w paryskim blondzie jest odpowiednia pielęgnacja pasm - chodzi głównie o ich nawilżenie i utrzymanie pięknego chłodnego odcienia. Jak to zrobić? Tutaj na ratunek przychodzą produkty nawilżające, takie jak maski i odżywki do włosów, oraz szampony z niebieskim pigmentem.

Paryski blond to z pozoru prosta koloryzacja, jednak utrzymanie takiego efektu nie jest takie proste. Dlatego jeśli chcesz postawić właśnie na tę koloryzację, koniecznie udaj się do fryzjera.

Paryski blond

Co sądzicie o tej koloryzacji?