Biel, granat i czerwień to kolory, które są bazą wszystkich zestawów w marynarskim stylu. Księżna miała na sobie każdy z tych kolorów. Na największą uwagę zasługuje biały sweter w paski marki Arket, który kosztuje 300 zł. To model, który większość kobiet ma w swojej szafie i bez trudu znajdziemy go w większości sieciówek w przystępnej cenie. Jak widać idealnie sprawdzi się nie tylko na co dzień, ale w odpowiedniej stylizacji doskonale prezentuje się też na większe okazje.