Masz długie włosy? Tylko ich nie ścinaj. Będą bardzo modne w 2020 roku. Przejrzeliśmy Instagram i wiemy, jakie fryzury z długich włosów będą najbardziej na czasie!

Te fryzury dla długich włosów będą hitem Instagrama w 2020 roku!

Jeśli nosisz długie włosy, pewnie czasem… masz ochotę je ściąć, choćby do długości boba, bo tyle zachodu wymagają! Jednak w 2020 roku warto się poświęcić i bardzo o niej zadbać. Długie włosy są teraz bardzo, bardzo modne! Zacznij więc stosować nasze niezawodne sposoby na przyspieszenie wzrostu włosów i… zobacz, jak nosić długie włosy w 2020 roku!

Naprawdę długie

Po pierwsze, modne w 2020 włosy to włosy… naprawdę długie! Mogą sięgać za łopatki, a nawet do pasa. Ważne, by były odżywione i zdrowe aż po same końce, więc raz na jakiś czas podcinaj je u fryzjera i poświęcaj dużo uwagi ich pielęgnacji - raz w tygodniu na całą długość koniecznie nakładaj odżywczą maskę!

Luźne, miękkie fale

…najlepiej w ciekawym kolorze. Powinny być duże i nieregularne, jakby "nadmuchane" i lekko potargane. Truskawkowy blond z karmelowymi nutami to także wiosenny strzał w dziesiątkę! Jak stworzyć taką objętość włosów? Na wilgotne włosy po myciu nałóż kosmetyk do stylizacji loków (tak!) i susz pasma głową w dół, lekko ugniatając je dłońmi.

Fryzury boho

Boho wiosną 2020 donikąd się nie wybiera! Nadal nosimy rozpuszczone, długie włosy w luźnych falach, ozdobione wplecionymi w nie cienkimi, dalekimi od perfekcji warkoczykami różnej grubości. Ważna uwaga - takie fryzury najlepiej wyglądają na włosach spryskanych solą morską, która efektownie je matuje i nadaje im lekki skręt.

Kucyki

Hit wiosny. Niskie, wysokie, gładkie i ścisłe, sportowe i eleganckie… Przewidujemy, że te ostatnie, z romantycznym wykończeniem z postaci miękkich, lśniących fal oraz arcymodnej wstążki, będą królować podczas wieczornych wyjść. To idealne, wygodne uczesanie na ciepły wieczór!

Loki

Masz kręcone włosy? Po pierwsze, gratulujemy, a po drugie - ciesz się nimi, bo to jest Twój rok! Teraz włosy im bardziej skręcone i im większej objętości, tym lepiej. Nakładaj na nie dużo kosmetyków do stylizacji, by podkreślić ich kształt, susz chłodnym powietrzem, by ich nie zniszczyć i… nie martw się, jeśli lekko się zmechacą. Każde loki są piękne, zwłaszcza w 2020 roku!