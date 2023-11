2 z 5

Wysoki kucyk

Niezbyt porządny, lekko potargany, sportowy, zrobiony jakby od niechcenia i w biegu. Hailey Bieber nosi go wysoko na koronie głowy, ale równie modny jest ten zrobiony z tyłu, na wysokości oczu. Uważaj tylko, by się nie zsuwał! Najlepiej podpiąć go od dołu skrzyżowanymi wsuwkami - to utrzyma go na miejscu.