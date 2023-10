Odpowiednie przygotowanie skóry pod makijaż jest kluczowe, by cały look wyglądał perfekcyjnie przez długie godziny. Chodzi zarówno o mocno nawilżającą pielęgnację, jak i kosmetyki bazowe. W kwestii tych ostatnich teraz sięgaj po te mocno rozświetlające, gdyż na topie jest nadal mocno świetlista cera. Wśród baz tego typu na szczególną uwagę zasługuje Face Studio Prime od Maybelline New York, którą możesz teraz kupić na promocji w Rossmannie za niecałe 29 zł.

Reklama

Mat. prasowe

Mocno rozświetlająca baza z Rossmanna

Baza od Maybelline zamknięta jest w poręcznej tubce i ma bardzo lekką konsystencję, dlatego łatwo równomiernie rozprowadzić ją po cerze. Jest delikatnie różowa, ale kolor znika po rozsmarowaniu. Świetnie współpracuje z podkładami oraz kremami koloryzującymi. Dzięki niej skóra zyskuje bardzo świetliste, promienne wykończenie i wygląda na wypoczętą. Zdecydowanie sprawdzi się w awaryjnych sytuacjach, gdy na twarzy widać oznaki stresu i przemęczenia. Baza bez zarzutu przedłuża trwałość makijażu, który pozostaje w nienaruszonym stanie przez cały dzień. Nie wysusza też cery ani nie zapycha, w wręcz przeciwnie daje wrażenie nawilżenia. Jest też bardzo wydajna i ma przyjemnych zapach. Na wizażu została oceniona wysoko na 4,7/5.

„Strzał w 10! Kolor Primera jest jasnoróżowy, ale po nałożeniu stapia się ze skórą. Dobrze nawilża i rozświetla skórę, ale nie daje efektu tłustości i wyświecania się. W ciepłe dni używam jej bez kremu nawilżającego i doskonale się sprawdza. Makijaż faktycznie dobrze się po niej utrzymuje bez poczucia suchości skóry.”

„Dotychczas byłam rozczarowania wszystkimi bazami, ale ta spełniła moje oczekiwania. Po jej aplikacji cera jest rozświetlona, wygląda na wypoczętą, a podkład lub krem BB dłużej wygląda dobrze. Spodobała mi się na tyle, że jestem skłonna dać szansę pozostałym bazom z tej serii od Maybelline.”

Reklama

„Baza jest bardzo wydajna i wystarczy dosłownie odrobina produktu, by równomiernie pokryć cerę. Ma przyjemną konsystencję, która sprawia, że skóra jest wygładzona i aksamitna. Pięknie też ją rozświetla, a makijaż utrzymuje się dłużej”- piszą wizażanki.