Ten lekki krem CC od Bourjois kryje lepiej niż niejeden podkład, a do tego nawilża. Rossmann wyprzedaje go 30% taniej

Lato to najlepszy moment, by dać odpocząć skórze od ciężkiego makijażu. Kremy koloryzujące, zarówno te BB, jak i CC dostatecznie ujednolicają koloryt cery, a do tego nie obciążają jej i nawilżają. Główny problem tkwi jednak często w ich trwałości. Lekkie konsystencje niestety mają tendencję do szybkiego ścierania się. Ten minus nie dotyczy jednak kremu CC 123 Perfect marki Bourjois.

Mat. prasowe

Trwały krem CC na lato z Rossmanna

Kosmetyk wyrównuje koloryt cery, a do tego bardzo dobrze przykrywa niedoskonałości, wręcz porównywalnie do nie jednego podkładu. Ma matowe wykończenie, które wygląda świeżo i dość naturalnie. Jego lekka, beztłuszczowa konsystencja utrzymuje się na twarzy cały dzień i nie ściera się mimo wysokich temperatur. Świetnie się też rozprowadza i daje uczucie nawilżenia. Nawet po długich godzinach noszenia kosmetyku skóra nie jest przesuszona, ani ściągnięta. Krem dobrze łączy się też z pudrem i nie ciemnieje. Występuje w trzech wariantach kolorystycznych, które oscylują wokół żółtych tonów. Regularna cena produktu wynosi około 58 zł, jednak teraz dostępny jest w Rossmannie za niecałe 39 zł. Na wizażu został oceniony na 3,9/5 i zdobył 397 recenzji.

„Jest naprawdę świetny! Dobrze kryje, nawet lepiej niż podkład Healthy Mix z tej marki, którego wcześniej używałam. Jest też lekki i niewyczuwalny na skórze oraz naprawdę nawilża - co widać nawet po zmyciu makijażu."

„Mój ulubiony produkt na lato! Ma dość rzadką konsystencję, ale nie można mu odmówić krycia. Idealnie wygładza cerę oraz lekko rozświetla. Nie podkreśla zmarszczek, nie roluje się, ani nie zapycha porów. Daje efekt drugiej skóry i długo utrzymuje się na twarzy. Przy mojej cerze mieszanej nie zdarzyło się, żeby kiedykolwiek się wyświecał czy ścierał. Pięknie też pachnie.”

„Mam cerę problematyczną, w związku z czym na co dzień staram się nie używać zapychających kosmetyków, ale wszystkie kremy BB i CC dotychczas nie spełniały moich oczekiwań. Krem od Bourjois mnie jednak mile zaskoczył. Ma bardzo dobre krycie, łatwo się rozprowadza, nie wysusza skóry i nie ściera się w ciągu dnia. Z powodzeniem może być zamiennikiem tradycyjnego podkładu” - piszą wizażanki.