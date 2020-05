Baza za 13 złotych z Rossmanna tworzy efekt "glass skin" jak z Instagrama! Jest idealna na upały

Co to jest efekt glass skin? Glass skin czyli efekt "szklanej skóry" to jeden z najbardziej pożądanych makijażowych efektów zbliżającego się lata. Kluczem do jego osiągnięcia jest maksymalne zadbanie o naszą cerę. By uzyskać efekt cery gładkiej jak tafla szkła, pielęgnacja to podstawa, a kosmetyki do makijażu do uzupełnienie. "Glass skin" to czysta, wręcz transparentna, gładka, zdrowa cera, najlepiej lekko połyskująca. "Glass skin" jest ideałem, do którego dążą kobiety w Korei Południowej. Doskonale wiemy, że Koreanki słyną z pięknej, nieskazitelnej cery bez przebarwień. Jeśli jednak masz drobne problemy z cerą, a chcesz szybciej uzyskać efekt glass skin, możesz skorzystać z kilku kosmetyków dostępnych na polskim rynku. Oto one:

1. Bielenda Make-up Academie Glass Skin to nawilżająca hydro-baza pod makijaż z kawasem hialuronowym. Żelowa baza pod makijaż z mikroperełkami tworzy na skórze pożądany w sezonie wiosenno-letnim efekt #GlassSkin. Baza zawiera kwas hialuronowy, który nawilża skórę i poprawia jej wygląd jeszcze przed nałożeniem make-upu. Produkt wygładza naskórek i nadaje mu satynowej miękkości. Ułatwia nałożenie makijażu i przedłuża jego trwałość. Baza jest lekka, nie klei się i nie obciąża skóry, szybko się wchłania. Sprawdza się również jako samodzielne serum nawilżające - sprawdzi się idealnie w ciepłe dni, a nawet w upały!

Zobacz także: Ten podkład z Rossmanna świetnie kryje, a jego cena zaskakuje!

Regularna cena wynosi 29,99 zł (30 g). Jednak teraz możecie kupić tę bazę 55 procent taniej w Rossmannie - za 13,49 zł!

2. W Rossmannie znajdziecie również inne produkty, które ułatwią wam uzyskanie efektu glass skin. To na przykład NYX PROFESSIONAL MAKEUPHIGH GLASS. Kupicie go teraz za 18,95 zł (zamiast 41,99 zł). Dostępny jest w czterech odcieniach.

3. Kolejny produkt to Glass Glow Skin marki Makeup Revolution. Dzięki niemu uzyskasz idealny koreański wygląd „szklanej skóry”. Ta świeża żelowa baza nawilża i wygładza skórę, zwiększa jej naturalne rozświetlenie i nadaje zdrowy, młodzieńczy blask. Kosztuje 55,90 zł.

Jak wam się podoba efekt glass skin czyli efekt szklanej cery? Jeśli tak jak my wyznajecie zasadę, im więcej błysku, tym lepiej, zainspirujcie się Instagramowymi makijażami.