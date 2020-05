Ten podkład z Rossmanna działa jak Healhty Mix od Bourjois, a jest dwa razy tańszy!

Nawilżające kosmetyki do makijażu nigdy nie będą odżywiać skóry równie dobrze, co produkty przeznaczone tylko i wyłącznie do pielęgnacji. Niemniej jednak ich formuły wzbogacone licznymi ekstraktami roślinnymi wpływają korzystnie na cerę i przede wszystkim nie wysuszają jej, ani nie zapychają porów skóry, co ma niestety miejsce przy bardzo wielu produktach z dziedziny „kolorówki”. W Polsce jednym z najpopularniejszych podkładów tego typu jest fluid Healthy Mix z Bourjois, jednak spokojnie może się z nim równać nawilżająco-rozświetlający podkład Healthy Wear od AA Wings of Color.

Mat. prasowe

Nawilżający podkład z Rossmanna

Nawilżająco-rozświetlający podkład Healthy Wear marki AA Wings of Color to produkt, na który zdecydowanie warto zwrócić uwagę. Jest dostępny w Rossmannie za 34,99 zł, czyli jest prawie dwa razy tańszy od słynnego Healthy Mix, którego cena wynosi 64,99 zł. Jego formuła niczym nie ustępuję jednak droższemu i dużo bardziej popularnemu kosmetykowi z Bourjois. W składzie fluidu Healthy Wear znajdują się m.in ekstrakty z brzoskwini i aceroli oraz algi, witamina E i koenzym Q10. To te składniki odpowiadają za jego lekko pielęgnujące działanie.

Ma kremową konsystencję, która zapewnia naprawdę dobre krycie. Świetnie wyrównuje koloryt i zakrywa większość niedoskonałości. Choć w przypadku większych wyprysków przyda się dodatkowo korektor. Łatwo rozprowadzić go po skórze, zarówno za pomocą gąbeczki, jak i pędzlem. Zgodnie z nazwą jest lekko rozświetlający i co mogę całkowicie potwierdzić po jego nałożeniu skóra wygląda naturalnie i promiennie. Mimo krycia jest bardzo lekki oraz w ogóle nie czuć go na skórze. Spokojnie utrzymuje się przez cały dzień w pracy, chociaż delikatnie się ściera. Po kilku godzinach zaczyna się też mocniej wyświecać, ale zyskuje wtedy po prostu bardziej „dewy” charakter. Nawet przy codziennej aplikacji nie wysusza, ani nie podrażnia cery oraz co ważne, nie podkreśla suchych skórek i nie wchodzi w zmarszczki. Występuje w pięciu odcieniach. Przy jego wyborze warto pamiętać, iż utlenia się na skórze i ciemnieje. Zamknięty jest w wygodnym opakowaniu z pompką, w którym mieści się 35 ml produktu, a nie jak to bywa w większość podkładów 30 ml. Na portalu wizaz.pl został wysoko oceniony na 4,5/5.

„Ten podkład to moja miłość od pierwszego użycia. Wcześniej moim hitem był Bourjois Healthy Mix, teraz jest to AA. Podkład ma piękne beżowo-żółte tony i łatwo się go nakłada. Jego krycie określiłabym na średnie - nie mam problemów z cerą i u mnie wygląda super. Świetnie nawilża i delikatnie rozświetla cerę oraz nie podkreśla suchych skórek. Jestem nim oczarowana.”

„Lekki, rozświetlający podkład, dający efekt nawilżonej i zdrowej cery. Dobrze się z nim pracuje, doskonale rozprowadza się na skórze. Stosunek jakości do ceny - bardzo dobry. Niemalże ideał, jednak lekko oksyduje.”

„Nie podkreśla rozszerzonych porów, ani suchych skórek. Wygląda bardzo naturalnie, dodaje naturalnego blasku i świeżości, co szczególnie mi się podoba. Jego trwałość jak na podkład nawilżająco-rozświetlający jest zadowalająca - 8h spokojnie daje radę. Ściera się bardzo naturalnie i nie waży się w skrzydełkach nosa. Nie wyświeca się również w nieestetyczny sposób. Uważam ze to jedyny podkład rozświetlająco-nawilżający z drogerii, który jest warty uwagi.”- komentują wizażanki.