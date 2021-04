Ta kurtka przejściowa to hit Instagrama. Ma ją Wiktoria Gąsiewska i Paulina Sykut. Jest teraz na wyprzedaży!

Wiktoria Gąsiewska poczuła wiosnę w swojej najnowszej kurtce przejściowej, która w ciągu zaledwie kilku tygodni stała się jednym z większych hitów Instagrama. Mowa o białej koszulowej kurtce marki NAOKO, która została zadrukowana pięknym pomarańczowo-różowym wzorem w zebrę. To bardzo oryginalny model o pięknie brzmiącym kolorze "pink champagne". Większość koszulowych kurtek, które możecie znaleźć w sieciówkach, mają wzór w kratę, dlatego ten konkretny model w kolorową zebrę tak bardzo zwrócił naszą - i Instagramerek - uwagę.

Koszulowe kurtki to hit wiosny 2021. Na Instagramie wszyscy mają ten model

Biała kurtka NAOKO w pomarańczowy wzór zebry to prawdziwa perełka, w której zakochało się mnóstwo gwiazd i influncerek w Polsce! Kosztuje obecnie 407 zł (wcześniej 429 zł). To właśnie na ten model zdecydowała się Wiktoria Gąsiewska, która zestawiła ją w bardzo klasyczny sposób z białą koszulką bokserską. To nasz numer jeden!

Marzysz o wiosennej kurtce, która będzie łączyła w sobie niepowtarzalny wygląd i wygodę? Właśnie ją znalazłaś! Kiedy będziesz miała ją na sobie, możesz być pewna, że przyciągniesz niejedno spojrzenie! Miękka w dotyku, z flauszowej tkaniny, z wygodnymi kieszeniami. Czy można chcieć czegoś więcej?

Instagram/NAOKO

Paulina Sykut-Jeżyna również postawiła na ten model.

Na Instagramie ta kurtka przejściowa cieszy się dużą popularnością.

Dorota Czaja również postawiła na ten sam model.