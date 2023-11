Szwedy to spodnie o szerokich nogawkach, które dobrze współgrają z butami na wysokim obcasie oraz z dopasowaną bluzką. Najlepiej prezentują się na szczupłych i wysokich kobietach. Nie oznacza to jednak, że niższe panie, które nie mają figury modelki, nie powinny ich zakładać. W takim przypadku obowiązkowym elementem stylizacji są buty na wysokim obcasie.

Reklama

Po raz pierwszy szwedy pojawiły się na światowych wybiegach w latach 30. XX w. Wówczas stały się one symbolem walki o równouprawnienie kobiet oraz sprzeciwu wobec stereotypów na temat kobiecości. Do mody wracały kilkukrotnie w różnych wariantach, m.in. w latach 70. i na początku XXI stulecia.

Szwedy – spodnie na różne okazje

Szwedy to rozszerzane spodnie, które można nosić na wiele różnych sposobów. Z ich udziałem można tworzyć zarówno stylizacje eleganckie, jak i casualowe. Wiele zależy od materiału, z którego zostały one wykonane. Spodnie satynowe można założyć na randkę, spotkanie biznesowe, a nawet na ślub i wesele. Natomiast szwedy z domieszką wełny lepiej sprawdzają się w sytuacjach codziennych. Istotna jest również kolorystyka – w sklepach dostępne są spodnie w różnych kolorach i wzorach.

Szwedy – do czego je zakładać?

Spodnie z rozszerzanymi nogawkami najlepiej współgrają z dopasowaną górą – bieliźnianym topem, krótką bluzką czy obcisłym T-shirtem. Można do nich założyć również krótką ramoneskę, rozpinany kardigan i przylegający do ciała golf. Odważniejsze kobiety, które lubią mieszać style, mogą nosić szwedy z luźną bluzą o kroju męskim. Rozszerzane spodnie pasują do niemalże każdego typu obuwia. Jednakże najlepiej prezentują się z czółenkami na wysokim obcasie oraz butami sportowymi, np. trampkami.

Reklama

Rozszerzane spodnie – do jakiej sylwetki pasują?

Szwedy najlepiej prezentują się na kobietach wysokich i szczupłych – w takim przypadku podkreślają długość nóg oraz sprawiają, że sylwetka wygląda smuklej. Nie oznacza to jednak, że niskie panie z nadwagą powinny zrezygnować z noszenia spodni z rozszerzoną nogawką. Szwedy dobrze maskują mankamenty sylwetki – wystający brzuch, płaską pupę, masywne uda, krótkie nogi czy koślawe kolana. Warto jednak pamiętać, że niskie kobiety powinny do szwedów dobierać buty na wysokim obcasie. W przeciwnym razie rozszerzane spodnie, zamiast optycznie wydłużyć sylwetkę, mogą ją drastycznie skrócić.