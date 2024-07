1 z 10

Błyszczyk Glossy Lip Volumizer, Artdeco, 48,50 zł

Do niedawna szczyt obciachu i co najwyżej kosmetyk młodszych gimnazjalistek. Tej jesieni – ulubiony gadżet wizażystów na największych pokazach! Co takiego znów odkryli w błyszczyku, że teraz ma go w kosmetyczce każda z nas?

Na zdjęciu: Błyszczyk Glossy Lip Volumizer, Artdeco, 48,50 zł

Zobacz: Na pokazie bizuu królowały...różowe usta! Zobacz, gdzie znaleźć pomadki w stylu gwiazd GALERIA