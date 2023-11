1 z 12

Szare, beżowe, pastelowe czy we wzory! Swetry w tych kolorach już były hitem, teraz numerem jeden są te w kolorze rudym! Nietrudno spostrzec, że kolor ten wiedzie prym na wybiegach i Instagramie. Pokazały się w nich Marcelina Zawadzka i Julia Wieniawa oraz wiele innych gwiazd. Przepięknie komponuje się z barwami jesieni. Całkowicie skradł nasze serce i postanowiliśmy znaleźć w sieciówkach swetry w tym kolorze. Jest w czym wybierać: moherowe, z golfem, z guzikami, z grubym splotem czy w kropki. Zobaczcie w galerii!

Zobacz też: Zimno? Będzie jeszcze zimniej, dlatego zainwestuj w ciepły sweter! Oto 13 propozycji już od 59 zł

Kolor rudy rządzi na wybiegach!

Do tej pory nieco pomijany na wybiegach w tym sezonie jesień - zima 2018/2019 zdecydowanie wiedzie prym. Tod’s, Akris czy Chloe lansują całe looki w kolorze rudym, miedzianym, koniakowym, aż do ciepłego brązu.

Fot. East News: Tod's, Tod's, Chloe, Akris

Nie jest to kolor łatwy, a źle dobrany do karnacji może postarzać, wymaga też odpowiedniego sąsiedztwa innych kolorów, nowoczesnych stylizacji i szlachetnych tkanin. Dlatego sprawdzi się z wełną, zamszem, skórą i jedwabiem. Warto spróbować, zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie różne odcienie rudego i skuście się na coś nowego!

Sprawdź też: Kasia Tusk jest już gotowa na jesienne chłody! Podoba ci się jej sweter? Wiemy, gdzie kupisz IDENTYCZNY

U nas w galerii znajdziecie najmodniejsze swetry w kolorze rudym już od 69 zł! Zapraszamy!