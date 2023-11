1 z 12

Zimno? Będzie jeszcze zimniej. Prawdziwa jesień i zima tak naprawdę dopiero przed nami, dlatego radzimy ci: przygotuj się na coraz niższe temperatury i kup sobie idealny sweter już teraz. Sieciówki zasypują nas swoimi propozycjami swetrów w różnych fasonach - my najbardziej zakochaliśmy się w swetrach typu oversize i wam też radzimy właśnie w ten model zainwestować.

Kolorystyka? Zdecydowanie... dowolna! Jeśli lepiej czujesz się w szarościach i beżach, kup sweter właśnie w tym kolorze. Jeśli chcesz trochę zaszaleć i dodać koloru swojemu szaremu życiu, postaw na fluorescencyjny żółty lub intensywny fuksjowy. My nieśmiało zachęcamy was do tej drugiej opcji ;) !

W naszej galerii znajdziecie 10 propozycji swetrów - ceny zaczynają się już od 59 złotych. Gotowe na zakupy?

