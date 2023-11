1 z 5

Kasia Tusk już niedługo po raz pierwszy zostanie mamą. Jednak ani na chwilę nie zamierza rezygnować ze swojego bloga, którego prowadzi wraz z przyjaciółkami. Całe szczęście, bo dzięki temu możemy czerpać od niej nieskończone inspiracje. Kasia Tusk ma szczególną słabość do swetrów. Zazwyczaj stawia na te w kolorach ziemi lub klasycznej bieli. Tym razem było podobnie. Kasia Tusk pochwaliła się swoim ulubionym swetrem, który był bazą do stworzenia idealnej stylizacji na chłodne dni. Jeśli wam również przypadła ona do gustu, sprawdźcie w naszej galerii, co zrobić, aby wyglądać tak jak córka byłego premiera :)

