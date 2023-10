Sukienka w kratę to jedna z obowiązkowych pozycji w wiosennej szafie! Doskonale wie o tym Paulina Sykut-Jeżyna, która już postawiła na najnowszy trend sezonu 2020. Zdjęcie w bufiastej sukience w kolorową kratę przyciągnęło naszą uwagę! Wiemy, gdzie ją kupiła oraz podpowiadamy, gdzie kupić podobne! Zobaczcie sami!

Paulina Sykut-Jeżyna w najmodniejszej sukience sezonu 2020

Paulina Sykut-Jeżyna należy do grona tych gwiazd, u których sukienki zdecydowanie dominują w garderobie. Na Instagramie co jakiś czas pokazuje swoje najnowsze zdobycze, a jej fani dopytują, gdzie można kupić takie perełki!

Dziennikarka gustuje w kobiecych fasonach takich jak falbany, seksowne cętki czy połyskujące cekiny. Często stawia na polskie marki. Tak jest i tym razem. Sukienka, którą ma na sobie, to też polska metka. Zobaczcie jak się prezentuje!

Gwiazda wybrała projekt marki Laurella, który teraz kupicie na przecenie. Na stronie marki kosztuje aktualnie 155,40 zł (przeceniona z 259 zł). Trzeba przyznać na filigranowej sylwetce gwiazdy wygląda obłędnie, a wielkie falbany i bufiaste rękawy to must-have sezonu! Paulina Sykut dodatkowo podkreśliła talię oryginalnym paskiem ze złotą klamrą. Jesteśmy zachwyceni! A wam się podoba ten look?

Jeśli też jesteście na "tak" i marzycie o podobnej sukience zobaczcie, co znaleźliśmy w popularnych sieciówkach! Ceny zaczynają się już od 39 zł!

1. Kultowa krata powraca co sezon na pokazach największych domów mody, takich jak np. Chanel. Znajdziemy tam total looki w ten wzór. Wystarczy zajrzeć do sieciówek. To cudo znaleźliśmy w Stradivariusie i kosztuje 99,90 zł!

2. Jeśli jesteś fanką długości midi, idealnie sprawdzi się ta sukienka wiązana w tali na kokardę z H&M. Kosztuje 139,99 zł.

3. Prosty krój i czerwona kratka to propozycja od Mango a kupicie ją za 199 zł.

4. Dla fanek mini proponujemy model z Sinsay za jedyne 39,99 zł!

5. Krój koszulowy to hit sezonu, a my znaleźliśmy taką w House za 89,99 zł.

6. Małe bufki i pasek w tali, a do tego kowbojki, to jest to! Tą upolujecie jeszcze na przecenie w Zarze za 59,99 zł (przeceniona z 199 zł).

