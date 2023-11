Jeśli lubicie się wyróżniać i kochacie nosić sukienki tak jak Paulina Sykut-Jeżyna, wzór panterki będzie doskonałym wyborem! Szczególnie, że ten trend będzie również hitem wiosny!

Reklama

Dziennikarka słynie z dobrego gustu i inspiruje swoimi stylizacjami wiele kobiet. Na swoim Instagramie lubi zamieszczać codzienne bardzo kobiece i stylowe zestawy. Nam szczególnie spodobała się sukienka w cętki, którą miała na sobie gwiazda podczas jednej z imprez. Dziennikarka wybrała popularną wśród celebrytek polską markę Sugarfree.pl za którą zapłaciła 199 zł. Sukienkę połączyła z wysokimi białymi kozakami marki Hego’s Milano. Wyglądała bardzo kobieco i zmysłowo. My dodamy, że dokładnie ten trend warto zapisać na wiosenną listę must have każdej fashionistki!

Reklama

Zobacz także: Paulina Sykut i Anna Wendzikowska w sukienkach tej samej marki! Który look jest lepszy?