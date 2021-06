Sukienka Katarzyny Cichopek to prawdziwy hit wakacji 2021! Podobną znaleźliśmy w Reserved w świetnej cenie

Katarzyna Cichopek pochwaliła się przepiękną stylizacją. Jej sukienka to absolutny must have na letnie miesiące! Podobny model dostaniecie w popularnej sieciówce za grosze!

Katarzyna Cichopek pochwaliła się zdjęciami ze spaceru po warszawskich ulicach. Oczywiście i tym razem gwiazda zachwyciła wszystkich swoją przepiękną stylizacją. Sukienka aktorki to absolutny must have na wakacje - zrobicie w niej furorę w pracy, na imprezie, czy na randce. Koniecznie zobaczcie, co to za model!

Zobacz także: Wyprzedaż lato 2021: Katarzyna Cichopek w jeansowej kamizelce. Identyczne modele kupicie teraz taniej!

Katarzyna Cichopek w najmodniejszej sukience na lato 2021

Katarzyna Cichopek od lat jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Aktorka doskonale orientuje się w modowych trendach, a my co chwilę podziwiamy jej genialne looki. Gwiazda "M jak miłość" już nie raz zachwyciła internautki swoimi stylizacjami. Tak się stało i tym razem, co w ogóle nas nie dziwi, bo Katarzyna Cichopek wybrała absolutnie hitowy model sukienki. Zobaczcie sami, jak wyglądała ostatnio na letnim spacerze.

Katarzyna Cichopek wybrała fantastyczny, wzorzysty model w odcieniach ciemnego różu i szarości. Szczególną uwagę zwraca asymetryczny dół sukienki, przepiękne rękawki 3/4 zakończone ściągaczem oraz dekolt w serek. Dodatkowo sukienka pięknie podkreśla talię i będzie idealną propozycją dla posiadaczek szerszych bioder - ten model zamaskuje również ewentualne mankamenty figury. Gwiazda do całego zestawu dobrała fantastyczne espadryle, które idealnie podkreśliły letni klimat stylizacji. Model sukienki, który wybrała gwiazda, pochodzi ze sklepu Loriini.

Instagram/Katarzyna Cichopek

Katarzyna Cichopek otrzymała za tą stylizację mnóstwo komplementów od fanek:

- Efekt wow. Super sukienka 🥰 - Śliczna sukienka - Trafiłaś w moje gusta :) jak nastolatka :) - piszą fani.

Jak już wspomnieliśmy, podobne, wzorzyste modele sukienek w stylu Kasi Cichopek, są dostępne w popularnych sieciówkach. Nam udało się znaleźć bardzo podobną sukienkę w Reserved za 179,99 złotych. Koniecznie postawcie na tak odważne kolory w swoich wakacyjnych stylizacjach. Gwarantujemy, że zrobicie furorę!

Mat. prasowe