Wyprzedaż lato 2021: Katarzyna Cichopek w jeansowej kamizelce. Identyczne modele kupicie teraz taniej!

Katarzyna Cichopek to obecnie jedna z najpopularniejszych i najlepiej ubranych aktorek. Gwiazda " M jak miłość " nieustannie zaskakuje ultra kobiecymi stylizacjami i inspiruje swoje fanki do tworzenia własnych zestawów. Tym razem Katarzyna Cichopek zaprezentowała na Instagramie letnią stylizację z beżową, dopasowaną sukienką w roli głównej. Ta stylizacja przypadła do gustu również Idzie Nowakowskiej, która skomentowała look koleżanki z branży, zostawiając czerwone serduszko. Katarzyna Cichopek w idealnej sukience na lato Prosta, dopasowana sukienka to jedna z obowiązkowych propozycji na lato w szafie każdej kobiety. Można założyć do niej marynarkę, kurtkę jeansową czy ramoneskę, wybrać odpowiednie buty i mamy gotowy look na wiele okazji. Nic dziwnego, że dopasowane sukienki w stonowanych kolorach cieszą się aż taką popularnością. Ten model pokochała też Katarzyna Cichopek, która do tej pory najczęściej stawiała na zwiewne modele. Aktorka wybrała beżowy model, który zestawiła z jasną marynarką i klapkami. Ten look spodobał się fankom gwiazdy "Pytania na śniadanie". Jesli podoba Wam się stylizacja Katarzyny Cichopek mamy dla Was dobrą wiadomość - sukienkę w stylu gwiazdy kupicie w Sinsay za 19 zł. Zobacz także: Katarzyna Cichopek w czerwonym garniturze wartym fortunę. Wiemy, gdzie kupić podobny za 300 zł Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Katarzyna Cichopek (@katarzynacichopek) Sukienkę w stylu Katarzyny Cichopek, kupicie w topowych sieciówkach. Niektóre...