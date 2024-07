1 z 7

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski na premierze filmu „Letnie przesilenie’’

Choć związek Katarzyny Warnke i Piotra Stramowskiego jest stosunkowo młody, to aktorzy już awansowali do miana jednej z najbardziej stylowych par polskiego showbiznesu! Ich miłość zaczęła się podczas zdjęć do filmu „W spirali’’ Konrada Aksinowicza, gdzie zagrali małżeństwo. Prywatnie aktorzy stworzyli udany związek pomimo różnicy temperamentów i... wieku - Piotr jest młodszy od swojej partnerki o 10 lat. (zobacz: Tylko Party.pl Kasia Warnke zdradza tajemnicę sukcesu związku ze sporo młodszym Piotrem Stramowskim)

Przyjrzeliśmy się parze podczas ich wspólnych wyjść - naszym zdaniem Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski pasują do siebie idealnie. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami!

