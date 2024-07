1 z 7

Biała sukienka to modowa klasyka, po której nie spodziewamy się niczego ekscytującego. A tu niespodzianka! W ostatnim czasie gwiazdy prezentują wyjątkowo oryginalne fasony białych sukienek. Nie wierzycie? Zobaczcie! Rachel McAdams na Santa Barbara International Film Festival wystąpiła w seksownej, halkowej sukience w geometryczne wzory. Podobne motywy w postaci ażurowej kratki pojawił się na sukni Balmain, którą założyła Miranda Kerr. Kristen Stewart zaś wzbudziła powszechne zainteresowanie kreacją Chanel składającą się z… małych kokardek. Wow!

Białe koronki też są w modzie!

Oprócz geometrycznych prześwitów równie pożądane są romantyczne białe koronki. W standardowej wersji zobaczyliśmy je w ostatniej kreacji Kylie Minogue, której sukienka Blumarine była z koronki w kwiatowy wzór. Fantazyjne zastosowanie koronek pokazała nam za to Rooney Mara. Aktorka na romantyczną koronkową sukienkę Givenchy założyła prześwitującą frakową białą koszulę. Całość wyglądała naprawdę… interesująco! A co myślicie o ostatniej stylizacji Mai Sablewskiej, która do koronkowej sukienki dodała bardzo modną w tym sezonie czarną kokardę?!

Czy podobają wam się najnowsze białe sukienki gwiazd? Czekamy na wasze opinie!

