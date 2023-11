Reklama

Sylwia Przybysz to jedna z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia, ceniona nie tylko ze względu na swoja muzyczną twórczość, ale także styl i gust. Dla wielu Sylwia jest wzorem do naśladowania i prawdziwą trendsetterką. W ogóle nas to nie dziwi, bo doskonale wie, co w modzie piszczy i co jest na topie.

Lubicie styl Sylwii Przybysz? Sprawdźcie poniżej, gdzie kupicie ubrania w jej stylu.

Sylwia Przybysz w sukience w panterkę

Panterka to zdecydowanie najgorętszy wzór tego sezonu. Występuje niemal na wszystkich ubraniach i dodatkach, a także we wszystkich kolorach. Sylwia Przybysz postawiła na klasyczne wydanie panterki. Wybrała modną sukienkę z tym wzorem, do której dobrała hitowe kozaki za kolana. Taki look idealnie nadaje się na co dzień do szkoły czy pracy (o ile nie obowiązuje was formalny dress code).

Sylwia Przybysz w spodniach w kratę

Sylwia Przybysz ceni sobie także wzór kraty i słusznie, bo to kolejny modny print w tym sezonie. Wokalistka wybrała obcisłe spodnie z tym wzorem, do których znów wybrała kozaki za kolana, czarną bluzkę i ramoneskę. Taka stylizacja sprawdzi się przez cały rok. Jesienią i zimą możecie do tego zestawy dobrać tylko płaszcz lub puchówkę. I gotowe!

Sylwia Przybysz w kurtce puchowej

Jeśli o puchówkach mowa, to nie mogliśmy nie zwrócić uwagi na puchową kurtkę Sylwii Przybysz. Karmelowy model z futerkiem to strzał w dziesiątkę. Pasuje do codziennych stylizacji oraz tych sportowych, co widać po looku wokalistki. Sylwia wybrała ciepły sweter i dresowe spodnie. Wygląda świetnie!

Która stylizacja Sylwii Przybysz podoba się Wam najbardziej?

